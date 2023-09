Polícia localiza e prende acusado de matar ex-companheira

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) Noroeste e da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), prendeu, na tarde da última quarta-feira (13), Carlos Magno Farias da Silva, mais conhecido como “Maguininho”.

O indivíduo tinha mandado de prisão preventiva que foi cumprido durante a ação. Ele é apontado como autor do feminicídio de sua ex-companheira, Gabrielly Menas da Silva, ocorrido em 04 de janeiro deste ano no bairro São Judas Tadeu, em Colatina.

O acusado foi localizado em uma residência no bairro Jardim Aeroporto, na cidade de Macaé, litoral do Rio de Janeiro. Após troca de informações entre o CIAT Noroeste e a PCERJ, o paradeiro do indivíduo foi descoberto.

Em sua residência também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, mas nada de ilícito foi encontrado.

O acusado foi entregue no 123º Distrito Policial do Rio de Janeiro e encaminhado ao sistema prisional local, onde permanece à disposição da Justiça.