Polícia Militar entrega 50 pistolas para Guarda Municipal de Viana

Ocorreu na tarde desta quinta-feira (31), no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruipe, a entrega de 50 pistolas da marca Taurus, modelo PT840, calibre .40S&W, acompanhadas por 3 carregadores cada, à Guarda Municipal de Viana.

Estiveram presentes durante o ato solene o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o secretario de Defesa Social de Viana, major Enoni Erlacher e o Prefeito do Município de Viana, Wanderson Borghardt Bueno.

A ação foi conduzida pelo comandante-geral da PMES, coronel Caus, ressaltando o compromisso contínuo com a segurança pública e o fortalecimento das forças de segurança. “Essa medida visa aprimorar os recursos da Guarda Municipal, promovendo um ambiente mais seguro para todos os cidadãos de Viana” destacou

Na ocasião o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Ramalho, expressou, “Com a doação de armamento à Guarda Municipal, a integração positiva entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, e o contínuo apoio do governo do Estado, estamos construindo uma parceria sólida que resulta em um município mais seguro para todos.”

Por fim o Prefeito de Viana, Wanderson, destacou a importância da integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal agradecendo a doação de armamentos feita pela instituição e destacou os bons resultados do município de Viana na redução dos indicies de criminalidade.

