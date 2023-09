Polícia prende suspeitos de assassinar casal com mais de 50 tiros no ES

A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra apreendeu um adolescente, de 17 anos, e prendeu oito suspeitos, com idades entre 22 e 37 anos, acusados do duplo homicídio de Marcio Rony Ventura Ferreira Oliveira, 34 anos e Bruna Mara Silva Oliveira Ventura, 26 anos.

O crime ocorreu no dia 10 de novembro do ano passado, no bairro Maringá, na Serra. No dia do homicídio, os acusados invadiram a casa, tiraram a criança de 6 anos de quarto e executam pais a tiros. Após a execução, a criança ficou vagando pela rua.

Ao todo foram identificados 11 acusados, sendo oito adultos detidos, um adolescente apreendido, um morto em um duplo homicídio em Vila Velha e um está foragido. Os envolvidos já são réus em ação penal.

Relembre o caso

Um casal foi executado com quase 50 tiros, na madrugada do dia 10 de novembro, em Maringá, na Serra, Grande Vitória. A filha das vítimas foi retirada do quarto pelos assassinos.

O crime aconteceu por volta de 3h31. Os assassinos usaram um alicate para tirar o cadeado e entrar pelo portão da frente da casa e ainda arrombaram a porta dos fundos do imóvel para chegar até as vítimas, Márcio Rony Ventura Ferreira Oliveira, conhecido como “Buiu” de 34 anos e sua esposa, Bruna Mara Silva Oliveira Ventura de 26 anos.

Segundo a polícia, a filha do casal de seis anos foi retirada do quarto pelos assassinos antes da execução dos pais. Para matar o casal, os criminosos usaram cinco armas diferentes. As vítimas foram atingidas principalmente na cabeça.

Após a morte dos pais, a criança ficou vagando pela rua.

Ficha criminal

De acordo com a polícia, Márcio tinha sido preso por homicídio e estava com uma tornozeleira eletrônica. Ele foi preso em 2019, apontado como o mandante da morte de Emílio Augusto, de 56 anos.

Márcio, na época do crime, era o chefe do tráfico do bairro Maringá e, segundo as investigações da Polícia Civil, mandou matar Emilio por causa de dívidas de drogas e porque ele roubava carros, atraindo a polícia para a região.

A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), informou que Márcio já foi preso por dois homicídios e tráfico de drogas e deixou a prisão em abril deste ano por meio de alvará de soltura. Bruna foi presa e solta no mesmo dia por tráfico de drogas em outubro de 2018.