Polícia Militar realiza apreensão de drogas em Itapemirim

Na noite da última quinta-feira, 21, uma operação de policiamento tático realizada pela equipe da Força Tática da 9ª Companhia Independente resultou em uma significativa apreensão de drogas no bairro Namitala Ayub, em Itapemirim.

As autoridades policiais lograram êxito na apreensão de 11 buchas de maconha, que chamaram a atenção pela sua apresentação em formato de palitos, prontas para o comércio ilegal. Além disso, foram apreendidos dois pinos de cocaína, dois pedras de substância semelhante ao crack e dois pedaços pequenos de maconha.

O trabalho policial foi realizado de forma minuciosa, visando coibir o tráfico de drogas na região. No entanto, apesar das apreensões significativas, nenhum suspeito foi localizado no momento da operação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim, onde serão realizados os procedimentos legais pertinentes ao caso. A ação da Força Tática reforça o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade local.

As investigações continuam em andamento para identificar os responsáveis pela posse e comercialização das substâncias ilícitas apreendidas nesta operação bem-sucedida. A Polícia Militar de Itapemirim permanece empenhada em garantir a tranquilidade e a ordem pública na cidade, agindo com rigor contra a criminalidade.

