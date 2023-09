Policial à paisana reage a tentativa assalto e suspeito é baleado em Cachoeiro

Duas mulheres foram assaltadas na manhã desta segunda-feira (11), em um ponto de ônibus na Linha Vermelha, na altura do bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim. Um suspeito foi baleado e fugiu, e um segundo foi detido. O crime ocorreu por volta das 7h30.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas contaram que estavam no ponto de ônibus, quando os dois suspeitos chegaram de moto. Um deles estava armado e anunciou o assalto e o outro puxou a bolsa de uma das vítimas.

Um policial de folga que passava pelo local viu a ação dos criminosos, parou o veículo e deu voz de prisão. O suspeito apontou a arma para o policial, que reagiu e atirou na perna de um dos suspeitos. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir.

A Polícia Militar está no local fazendo buscas, e de acordo com os policiais, o suspeito teria trocado de roupas. O cão farejador Messi auxilia nas buscas.

O outro suspeito foi detido no local e encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para providências. A moto usada no crime possui restrição de furto/roubo e foi apreendida.