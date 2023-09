População de Guaçuí reclama de faixas elevadas de pedestres

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria de Obras, está construindo faixas elevadas de pedestres (que estão sendo chamados de quebra-molas gigantes pela população) em algumas vias da cidade. No entanto, a altura da faixa tem provocado questionamentos de populares, principalmente, de motoristas. Todos reclamam que o aclive (subida) e declive (descida) das faixas estão muito acentuados.

Muitos motoristas não reclamam da instalação das faixas e acreditam que são necessárias. No entanto, acham que deveriam ser feitas de modo que os carros não sofressem pancadas quando passam. Mesmo quando estão andando dentro do limite de velocidade das vias em que foram construídos que é de 40 km.

Este é o caso da Avenida José Alexandre (uma faixa elevada construída) e Rua Rio Grande do Norte (duas faixas elevadas). As faixas ainda não estão pintadas, o que dificulta ainda mais a visualização, principalmente, à noite. Isso, segundo algumas pessoas, poderia causar acidentes ou danos em veículos.

Faixas elevadas seguem normativa do Detran/ES

E na noite desta quinta-feira (7), um motociclista perdeu o controle da moto, depois de passar pela faixa elevada na Avenida José Alexandre, segundo testemunhas. Contudo, essas mesmas pessoas disseram que o jovem de 18 anos, que não possui CNH, estava em alta velocidade (o velocímetro da moto travou entre 80 km e 100 km), o que pode ter aumentado a gravidade do acidente. No entanto, temem que as novas faixas elevadas possam provocar novos casos.

Procurado pela reportagem do portal Aqui Notícias, o secretário municipal de Obras, Marcello Rodolfo, afirma que as faixas eles estão dentro da normativa colocada pelo Detran/ES. “Se o condutor passar a 40 km, não vai ter problema”, afirma.

Ele também adianta que o Detran/ES – órgão responsável pela gestão do trânsito em Guaçuí – deve estar na cidade para fazer a pintura das faixas – o órgão também ainda precisa concluir a pintura e instalação da sinalização vertical e horizontal, depois das últimas mudanças no tráfego da cidade. E sobre a questão dos aclives e declives das faixas, há possibilidade de uma revisão. “Vamos estudar o que está acontecendo”, afirma Marcello Rodolfo.