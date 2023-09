Poze do Rodo e Orochi estão entre as atrações confirmadas no Saltz Festival

O Saltz Festival anunciou um lineup estelar de artistas que vai fazer o coração dos amantes da música pulsar mais forte. A música está prestes a tomar conta da cidade com um evento que promete ser inesquecível.

Poze do Rodo, o fenômeno do trap e funk nacional, lidera a lista de atrações confirmadas. Com suas rimas afiadas e batidas contagiantes, Poze do Rodo é conhecido por transformar cada show em uma experiência eletrizante. Mas Poze do Rodo é apenas o começo. Orochi, um dos maiores nomes do trap nacional, também estará no palco junto com Chefin, Bielzin, Borges e DJ Byano (RJ), que estará no comando das batidas mais envolventes, transformando o Saltz Festival em uma verdadeira pista de dança.

O Saltz Festival oferece uma variedade de setores para atender a todos os tipos de públicos:

Frontstage: Os ingressos de rontstage são mais próximo ao palco. Frontstage não tem acesso aos demais setores.

Pista: Ingressos para a pista tem melhor custo em comparação com outras áreas do evento. Pista não tem acesso aos demais setores.

Camarote: Os camarotes tem piso elevado, puffs e mesinhas no espaço. Os ingressos também dão acesso ao setor de frontstage.

Lounge: A opção mais exclusiva, oferecendo privacidade, conforto e serviços de alta qualidade para grupos que buscam uma experiência VIP. Os ingressos também dão acesso ao setor de frontstage. Com um lineup de estrelas e opções de setores para todos os gostos, o Saltz Festival promete ser o evento musical do ano em Cachoeiro de Itapemirim. Os ingressos estão à venda e a procura tem sido intensa desde o anúncio das atrações. A organização recomenda que os interessados garantam seus ingressos o quanto antes, pois a expectativa é de um evento com lotação máxima.

O Saltz Festival está programado para o dia 11 de outubro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim. O evento promete balançar Cachoeiro com músicas de Poze do Rodo e Orochi.

Serviço:

Dia 11 de Outubro (Véspera de Feriado) a partir das 21h

Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

www.superticket.com.br/eventos/saltz-festival

Pontos de Vendas Físicos:

Place Tech – Shopping sul, 2° piso (Cachoeiro)

LBA Store – Av. Beira-Rio, 373 – Guandú (Cachoeiro)