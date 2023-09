Praça Jerônimo Monteiro será interditada para a remoção de palmeiras

No próximo sábado (23), das 8h às 17h, a Prefeitura de Cachoeiro realizará a remoção de 16 palmeiras da praça Jerônimo Monteiro que apresentam riscos reais de queda.

O serviço, que estava inicialmente programado para o início deste mês, teve de ser adiado em função do feriado prolongado e da realização de atividades no local.

A medida visa prevenir acidentes, resguardar a integridade física de quem transita pelo local e evitar danos materiais nas imediações.

Para que o trabalho seja viabilizado, tanto a praça Jerônimo Monteiro quanto o seu estacionamento serão interditados nos horários em que as palmeiras serão removidas.

A necessidade de supressão das plantas, que são da espécie Imperial (Roystonea Oleracea) e foram plantadas há mais de 20 anos, é apontada por pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) e da Defesa Civil.

Em vistorias, servidores dos órgãos identificaram condições que comprometem a saúde e a estabilidade das estruturas arbóreas, como danos ocasionados por pragas e doenças, inclinação do caule, raízes prejudicadas e a queda constante de folhas.

No lugar das palmeiras, serão plantadas outras árvores. A Semurb vai selecionar espécies adequadas à arborização urbana que forneçam sombra e beleza à praça, mas que também contribuam para a biodiversidade local.

