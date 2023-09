Praias de Anchieta recebem mutirão de limpeza até sábado (16)

Vai até sábado (16) a semana de limpeza de praias organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), quando todos estão convidados para participar da limpeza da Ponta dos Castelhanos até a Praia dos Castelhanos. Essa atividade começa às 8 horas e faz parte da celebração internacional batizada ‘World Clean Up Day” – Dia Mundial de Limpeza, em livre tradução.

Apesar de o auge ser no sábado, a programação da Prefeitura de Anchieta começa já na terça-feira (12), na Praia de Ubu, com os alunos da EMEIEF Élson Garcia. No dia seguinte, a limpeza será na Praia Central, com alunos da escola Terezinha Godoy.

Na quinta, pela manhã, a limpeza será na praia de Parati, com alunos da escola Esther Soares da Trindade. À tarde, é a vez das praias de Marvilla e do Balanço, com alunos da escola Josefina Ramos Nunes, de Novo Horizonte.

Na sexta pela manhã, a Praia de Iriri será visitada pelos alunos da escola Manoel de Paula Serrão. E, no sábado, a ação será aberta à população. A concentração será às 8 horas, na pracinha da Vila Samarco e a limpeza vai de Ponta de Castelhanos até a Praia dos Castelhanos.

Serviço: Semana de Limpezade praias

Terça-feira (12): Praia de Ubu

Quarta-feira (13): Praia Central

Quinta-feria (14): Praia de Parati, pela manhã e, à tarde, Praia do Marvilla e Praia do Balanço

Sexta-feira (15): Praia de Iriri

Sábado (16): ‘World Clean Up Day” – Ponta de Castelhanos até a Praia dos Castelhanos.