Pré-natal e UTI podem diminuir riscos da asfixia perinatal

A asfixia perinatal é uma situação crítica que ocorre devido à falta de oxigênio fornecido ao recém-nascido nos momentos próximos ao parto. Esta é a terceira principal causa de mortalidade entre os recém-nascidos, representando 23% dos casos de óbito no mundo logo após o nascimento e a principal causa de lesão neurológica permanente em bebês. Mas, se vale um alívio, fazer um pré-natal bem feito, ter acesso ao pediatra em sala de parto e uma estrutura de UTI em casos de necessidade diminuem consideravelmente os riscos.

Os índices são da Sociedade Brasileira de Pediatria e reforçam a importância da busca de informações sobre o assunto, tanto que existe um movimento nacional chamado “Setembro Verde – Eu respiro a vida” para discussão do tema.

“Um pré-natal adequado identifica fatores de risco e permite intervenções precoces. Não é possível afirmar que 100% dos casos que recebem intervenção não terão prejuízos, mas é possível agir para diminuí-los e dar para a criança acometida a chance de ter uma qualidade de vida melhor, com menores sequelas”, conta a pediatra, especialista em Neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica da Unimed Sul Capixaba, Maura Moulin Rodrigues.

A condição pode causar sequelas graves, como paralisia cerebral, cegueira, surdez e atraso do desenvolvimento. Problemas na placenta ou no cordão umbilical e sangramento materno são alguns fatores de risco importantes durante a gestação. Já durante o parto, dificuldades no nascimento que não recebem intervenção necessária podem, também, ocasionar a lesão.

A pediatra conta que, no caso da intercorrência no parto que leve à asfixia perinatal, é preciso que o bebê seja amparado com uma reanimação em sala de parto eficaz e imediatamente encaminhado para tratamentos específicos na Utin, com monitorização em tempo integral, para minimizar o risco de lesões cerebrais e, assim, sequelas neurológicas.

