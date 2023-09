Prefeito de Venda Nova destaca investimento milionário em obras

O prefeito de Venda Nova do Imigrante, João Paulo Schettino Mineti, destacou o investimento milionário feito na realização de obras na cidade.

Durante a prestação de contas da gestão municipal referente aos meses de outubro de 2022 a agosto de 2023, feita na última terça-feira (5), na Câmara Municipal, o chefe do Poder Executivo chamou a atenção para os mais de R$ 30 milhões em obras em execução que têm transformado o município.

João Paulo Schettino Mineti discursou por aproximadamente uma hora, na 40ª Sessão Ordinária da casa, onde destacou as diversas ações e projetos que a administração pública vem realizando.

Entre as demais ações de destaque da gestão estão a entrega de mais de 9 mil livros literários do Projeto “Mais Leitura”, instalação de 168 câmeras de videomonitoramento em escolas, creches, unidades de saúde e outros imóveis públicos, além da transformação das estradas vicinais com a aplicação de 6km de revsol.