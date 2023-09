Prefeitura de Cachoeiro apresenta projetos e busca investimentos em Brasília

Nesta semana, o Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, cumpriu agenda em Brasília realizando reuniões com órgãos do governo federal e encontros com parlamentares que representam o Espírito Santo em Brasília, em busca de mais investimentos para o município.

Com uma equipe formada por titulares da administração municipal, o prefeito apresentou um portfólio de projetos em diversas áreas, avaliado em mais de meio bilhão de reais, e pleiteou a destinação de recursos de emendas parlamentares para o início de novas obras em Cachoeiro.

A reforma do Aeroporto Municipal Raimundo Andrade e as etapas futuras da obra de construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro foram alguns dos assuntos abordados durante a passagem da comitiva cachoeirense por Brasília, junto à bancada capixaba no legislativo federal.

No Ministério da Saúde, Victor Coelho e sua equipe trataram da construção de mais unidades de saúde para atender a população de Cachoeiro, entre elas, as novas unidades dos bairros Vila Rica e Zumbi, que aguardam a liberação de verbas federais.

Nas pastas das Cidades e da Integração e Desenvolvimento Regional, foram apresentados diversos projetos relacionados à infraestrutura urbana, como a construção de 33 muros de contenção de encostas, onze escadarias públicas, duas pontes na sede do município, sete intervenções de drenagem em sub-bacias e o recapeamento asfáltico de 22 quilômetros de vias.

Já no Ministério dos Esportes, foram discutidos projetos para a criação de novos espaços de esporte e lazer nos bairros e distritos de Cachoeiro.

“Cachoeiro vive um momento histórico, com um volume de obras nunca antes visto, e não estamos parando por aqui. Com o ano de 2023 chegando ao fim, já estamos olhando para 2024 com muito mais investimentos e projetos para melhorar, cada vez mais, a infraestrutura que nosso município oferece à população”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Portfólio de Projetos

No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/captacao-de-recursos-2024), a população pode conferir mais detalhes do que foi apresentado em Brasília, bem como muitos outros projetos que a gestão municipal empenha esforços na busca de recursos para torná-los realidade.

Reformas de escolas municipais, novos centros comunitários, revitalização da Beira Rio e da Ponte Municipal, obras de mobilidade e melhorias em prédios públicos são algumas das frentes de investimento que a Prefeitura prepara para o futuro.