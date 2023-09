Prefeitura revitaliza ginásio e entrega academia no distrito de Pacotuba

Na última sexta-feira (22), a Prefeitura de Cachoeiro realizou a entrega do Ginásio Poliesportivo “Sylvia de C. Soares”, no distrito de Pacotuba.

O espaço recebeu diversas melhorias, como restauração na parte elétrica, melhorias de iluminação e pintura geral. Além disso, a Prefeitura fez a instalação de mais uma academia ao ar livre, do Projeto Viva Mais.

As melhorias foram realizadas pelas secretarias municipais de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) e de Manutenção e Serviços (Semmat).

“Valorizamos a população e o esporte quando proporcionamos lugares adequados para as práticas esportivas. Estamos felizes por mais essa conquista. Que Cachoeiro continue crescendo e investindo no esporte”, salienta o secretário da Semesp, Ramon Silveira.

“Proporcionar qualidade de vida é uma missão que encaramos com muito trabalho, responsabilidade e carinho. A cada entrega, a cada melhoria, acreditamos estar no caminho certo para conceder aos moradores cachoeirenses o que temos de melhor”, disse o prefeito Victor Coelho.