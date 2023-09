Presidente emérito da Findes, José Bráulio Bassini, morre aos 89 anos

O empresário do ramo de confecções e presidente emérito da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), José Bráulio Bassini, morreu na madrugada do último domingo (24). Aos 89 anos, ele deixa quatro filhos e uma trajetória industrial marcada pelo estímulo ao associativismo, fortalecimento das micro e pequenas indústrias e melhorias de processos e à gestão da qualidade das indústrias.

Bassini foi presidente da Findes por três mandatos, de 1992 a 2000, e sempre tinha uma preocupação com o desenvolvimento do Estado. Em um depoimento aos 60 anos da Findes, ele já dizia: “Através da Federação aconteceria o desenvolvimento do setor (industrial). O afastamento das empresas enfraquecia o setor ao invés de fortalecer. E tínhamos que nos unir e pensar no futuro” (Julho, 2018).

Cris Samorini, atual presidente da Findes, ressalta que José Bráulio Bassini será sempre lembrado com muita admiração e por ter feito a diferença para o crescimento e o desenvolvimento do segmento industrial e do Espírito Santo. “Sua dedicação em fortalecer as micro e pequenas indústrias e melhorar os processos e a gestão da qualidade contribuiu para que a indústria capixaba ampliasse o seu mercado tanto local quanto nacionalmente, impulsionando as empresas do Estado a ganharem grande protagonismo na cadeia de fornecimento das grandes indústrias brasileiras”.

Ao longo de sua vida, empreendeu no segmento de papel e celulose e esteve à frente ainda de sindicatos como Sinvesco, Sinconfec e Sindipapel. Bassini será sempre reconhecido, ainda, por ter criado e estimulado importantes programas ligados a melhorias de processos e à gestão da qualidade, a exemplo do Programa Integrado de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores (Prodfor), além da implantação de uma unidade do Senai em Colatina, que leva o seu nome.

Quem foi José Bráulio Bassini?

Nascido em 1934 na cidade de Vitória, Espírito Santo, é pai de quatro filhos. Seus pais, Ernesto Bassini e Maria Bassini, vieram de Vargem Alta e se estabeleceram em Santo Antônio, próximo ao Centro da capital capixaba.

José cursou o 1º grau no Grupo Escolar Alberto de Almeida e o 2º grau no Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória. Iniciou sua vida profissional como empresário do vestuário e empreendeu no setor de papel e celulose. Destacou-se com o trabalho em prol do fortalecimento das micro e pequenas indústrias.

Presidiu a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) por três mandatos, de 1992 a 2000. Também assumiu a vice-presidência da Junta Comercial do Espírito Santo e foi ministro Superior do Tribunal Federal do Trabalho. Em 2001, recebeu a medalha da Ordem do Mérito da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Lideranças capixabas prestam homenagem

Cris Samorini, presidente da Findes (2020-2024)

“Bassini teve papel fundamental no desenvolvimento capixaba e no estímulo ao associativismo, em especial realizando um forte trabalho em prol do fortalecimento das micro e pequenas indústrias. Para isso, sempre procurou unir os empresários, mostrando a importância de trabalhar de mãos dadas, já pensando no futuro da indústria. Nos anos que esteve presidindo a Findes, procurou mostrar o potencial de cada instituição, estimulando a missão de cada uma no desenvolvimento do Estado. Ele será sempre lembrado por nós”.

Léo de Castro, presidente emérito da Findes (2017-2020)

“Presidente Bassini durante os seus anos à frente da Findes, contribuiu imensamente através da criação e manutenção de programas de gestão da qualidade e capacitação para as indústrias do Espírito Santo. Tais iniciativas possibilitaram o surgimento de um grande número de indústrias e empresas de serviços que hoje atendem o mercado capixaba e também, com relevância, o mercado nacional. Bassini foi uma liderança muito importante, a seu tempo, para as indústrias capixabas. Vai fazer falta”.

Marcos Guerra, presidente emérito da Findes (2011-2017)

“Bassini foi um ícone em prol do associativismo, incentivou a criação de vários sindicatos que hoje estão filiados ao Sistema”.

Lucas Izoton Vieira, presidente emérito da Findes (2004-2011)

“Bassini foi um bom presidente da Findes e teve como grande mérito estimular a participação dos empreendedores com indústrias de pequeno porte. Também, junto à CNI, conseguiu fortes investimentos para a nossa entidade em diversos municípios. Dedicou-se de maneira integral ao desenvolvimento da indústria capixaba”.

Sergio Rogerio de Castro, presidente emérito da Findes (1989-1992)

“Bassini me sucedeu no comando da Findes, e teve a capacidade e competência de dar continuidade e aprofundar uma das ações mais importantes para a elevação da produtividade do Sistema S Indústria, que foi a integração das casas meio do Sesi, Senai, IEL, Ideies. Isso foi revolucionário a época e, posteriormente, copiado pelo Sistema a nível nacional. Compartilhamos e realizamos muitos sonhos, como a FITEC, do setor têxtil capixaba. Bassini vai deixar saudades”.

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo

“O Espírito Santo se despede de José Bráulio Bassini. Foi presidente da Findes por diversos anos e colaborou decisivamente na organização e fortalecimento do setor empreendedor capixaba. Meu abraço solidário à família e amigos”.