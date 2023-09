PRF apreende pássaros silvestres transportados de forma ilegal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de segunda-feira (18), no Km 57 da BR-101, município de São Mateus, seis pássaros silvestres que eram transportados de forma ilegal pelo cometimento de crime ambiental.

Durante Operação Terminus, deflagrada ontem na região norte do estado, operação essa que visa o combate à criminalidade, foi dada ordem da parada ao veículo GM PRISMA de cor prata, que transportava dois homens como passageiros, um de 31 e outro de 42 anos e que era conduzido por uma terceira pessoa.

Após revista no interior do veículo, foram encontradas duas gaiolas que acondicionavam seis pássaros silvestres da espécie Coleiro sem as anilhas exigidas pela legislação vigente. Após entrevista com os suspeitos, os agentes concluíram que os pássaros pertenciam aos dois passageiros do veículo.

Diante dos fatos, os pássaros foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Ambiental de São Mateus/ES para que fossem tomadas as devidas providências legais. Os suspeitos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência, que determina o comparecimento em Juízo quando forem intimados. O veículo, por não possuir nenhuma irregularidade, foi liberado para o condutor.