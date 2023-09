PRF prende dois homens com mais de mil pinos de cocaína

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na manhã desta segunda-feira, 20, no km 293 da BR-101 em Cariacica, dois homens que portavam 1035 pinos recheados de cocaína. Uma equipe PRF em fiscalização de trânsito e combate à criminalidade abordou uma motocicleta Honda/NXR com 2 ocupantes.

Inicialmente, a ordem de parada se deu uma vez que a moto estaria com sua placa sem o lacre de segurança. Durante a abordagem, foram identificados o condutor, um homem de 38 anos e passageiro, um homem de 19. Em entrevista, os agentes notaram certo nervosismo dos ocupantes e passaram a revistar uma mochila de posse do passageiro. Ali dentro foram encontrados 1035 pinos todos recheados de cocaína.

Ao serem indagados sobre a procedência e destino da droga, o passageiro relatou que teria pego a droga na Rodovia do Contorno em Cariacica/ES, mas não soube informar o local de destino. O condutor informou que estaria apenas dando uma carona para o amigo e se negou a dar mais informações. Os federais, ao verificarem o prontuário da CNH do condutor, constataram que o mesmo dirigia com a sua CNH suspensa.

Diante das evidências e do flagrante, os suspeitos e toda a droga apreendida foram conduzidos ao DPJ de Cariacica para as providências de praxe.