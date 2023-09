Primavera está chegando! Veja como será o clima na estação mais florida do ano

A primavera tem início astronômico às 3h50 deste sábado (23), e se estende até às 0h27 do dia 22 de dezembro de 2023. Neste ano, a estação será especialmente marcada por muito calor no país e também mais chuva no Sul do Brasil.

As principais características climatológicas da primavera no Brasil são o retorno gradual da chuva e o aumento da temperatura. Em alguns anos, algumas frentes frias fortes podem chegar ao Brasil causando acentuado resfriamento no Sul, em parte do Sudeste e do Centro-Oeste. Eventos de neve e geada já ocorreram na região Sul em meses de primavera, mas são excepcionais.

Segundo o Climatempo, apesar do aumento da frequência da chuva, o calor intenso é uma marca registrada da primavera no Brasil. É comum termos picos de calor em todas as regiões. As médias de temperatura de outubro e de novembro são as mais altas do ano em grande parte do país.

A primavera de 2023 será especialmente marcada pelo calor acima do normal em quase todo o Brasil. Os primeiros episódios de calor intenso já serão experimentados nos primeiros dias da estação, com o prolongamento da onda de calor que se espalha pelo país na última semana do inverno de 2023

Como será a primavera na região Sudeste?

Segundo o Climatempo, a região Sudeste terá chuvas irregulares e altas temperaturas, com tempo abafado em quase todas as regiões. Confira:

Chuvas irregulares, mas pontualmente fortes.

Chuvas predominantemente convectivas, sem a formação de ZCAS. Os corredores de umidade ameaçam se formar durante a passagem de frentes frias, mas logo se desconfiguram.

Poucos dias nublados, dias quentes e abafados. Temperatura acima da média.

Altamente prováveis ondas de calor em outubro. De novembro em diante, a chuva aumenta de frequência e a chance de ondas de calor amplas e persistentes diminui.

A chuva não regulariza no início da primavera (chove em 2-3 dias, passam-se 7 dias sem chover).

Chuva acima da média em algumas áreas de SP, RJ e MG devido a eventos de chuva pontualmente fortes.

As porções norte e oeste da Região terão anomalias negativas de chuva (chuva abaixo da média)

Frentes frias avançam até o RJ e desviam pelo oceano.

Litoral de SP e do RJ: frentes frias eventualmente fortes, com muito vento devido ao contraste de temperatura das massas de ar (intensificado pelo calor intenso pré-frontal).

Temperatura superficial da água do mar está quente perto da costa e também favorece maior evaporação.

Fonte: Climatempo