Primeiro Dia D de vacinação antirrábica em Cachoeiro será neste sábado (23)

Vinte e seis locais vão receber o primeiro Dia D de vacinação antirrábica, neste sábado (23), em Cachoeiro. As doses contra a raiva são para cães e gatos (acima de três meses), e serão aplicadas das 8h às 16h – confira abaixo os pontos de imunização.

Os espaços escolhidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) são estratégicos para facilitar o acesso ao imunizante, em locais como em quadras esportivas, escolas e unidades de saúde.

Os bichinhos devem estar acompanhados por tutores maiores de 18 anos, portando documento pessoal com foto e o cartão de vacina do pet – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

Novo Dia D no sábado (30)

No sábado, 30 de setembro, será realizado o segundo Dia D, em outros locais da sede do município. No interior, equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Cachoeiro percorreram áreas rurais, em agosto.

Vacina disponível na UVZ

A Semus salienta, ainda, que a vacina contra a raiva está disponível, durante todo o ano, na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A dose é gratuita e, para a aplicação, é necessário que o responsável seja maior de idade e esteja com documento pessoal e com cartão de vacina do animal.

DIA D – 23 de setembro, sábado

Campo Leopoldina – Igreja Católica Santo Ezequiel Moreno

Basílio Pimenta – Praça Abel Santana

Recanto – Casa Mestre Salatiel

Otton Marins – Unidade De Saúde, Eeef Rotary E Quadra De Esporte

Zumbi – Emeb. Julieta Depes Tallon

Alto Zumbi – Emeb. Nornília Da Cunha

Alto Eucalipto – Emeb. Governador Eurico Vieira De Resende

Monte Cristo – Conselho Tutelar

Jardim Itapemirim – Emeb. Galdino Teodoro Da Silva

São Francisco De Assis – Emeb. São Francisco

Parque Laranjeira – Emeb. Profª Lucilia Araujo Moreira

Valão – Unidade De Saúde

Teixeira Leite – Escola Elísio Cortes Imperial / Igreja

Vila Rica – Unidade De Saúde, Quadra, Associação De Moradores

Nova Brasília – Ginásio Municipal De Esportes

Agostinho Simonato Unidade De Saúde E Arena Dalpasso

Gilson Carone – Unidade De Saúde E Residencial Otacílio Ronchette

Luiz Tinoco Da Fonseca – Igreja Católica

Waldir Furtado Amorim – Emeb. Waldir Furtado

Coramara – Emeb. Coramara

Alto Coramara – Emeb. Deusdedth Baptista

Ruy Pinto Bandeira – Quadra/ Associação De Moradores

Boa Vista -Unidade De Saúde

Aeroporto – Eeef. Hosana Salles E Uvz

Marbrasa – Cemurf

São Lucas – Associação De Moradores