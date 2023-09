Procon Itinerante de Anchieta realiza atedimentos nesta quarta-feira (13)

O projeto Procon Itinerante de Anchieta estará nesta quarta-feira (13) no distrito de Jabaquara, no interior do município. A visita será realizada na Escola Zuleika Flores da Purificação, das 9h30 às 12h e atenderá moradores da região.

A equipe de atendimento do órgão estará na comunidade para realizar atendimentos referentes às reclamações e demandas dos consumidores, prestar esclarecimentos sobre direitos básicos e trocar experiências com os servidores do Procon. É importante que os usuários compareçam com documentos pessoais e os que comprovem a compra do serviço ou produto.

Segundo os organizadores, um representante do Posto de Identificação estará presente para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos.

O Procon de Anchieta criou o projeto Procon Itinerante, com objetivo de promover ações relativas à defesa dos consumidores nos bairros mais distantes da sede municipal.

As demais visitas serão divulgadas ao longo do mês nas redes sociais do Procon. O setor fica localizado na Casa do Cidadão, na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, Centro.

Os telefones de atendimento são: (28) 99256-6750 / 99272-2290 / 99272-5205 e Whatsapp: (28) 99256-6750.