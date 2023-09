Prorrogadas as inscrições nos editais de projetos culturais da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), prorrogou as inscrições nos editais de apoio a projetos culturais da Lei Paulo Gustavo (LPG). Agora, o prazo se encerra no próximo dia 5 de outubro.

Por meio dos editais, serão empregados R$ 1.175.400,00 à seleção de propostas no campo audiovisual; apoio a reformas, restauros e manutenção de salas de cinemas; além de capacitação, formação e qualificação, promovendo, também, cineclubes, festivais e mostras audiovisuais.

Além disso, por meio da LPG, serão destinados R$ 480 mil em investimentos em iniciativas que abrangem núcleos de produção de conteúdos em várias áreas, como cultura, saúde, direitos humanos, meio ambiente, infância, adolescência e juventude, conhecimentos tradicionais, economia criativa e ações de formação artístico-cultural.

As regras para participação nos chamamentos públicos estão disponíveis no site da Prefeitura (www.cachoeiro.es.gov.br).

Avaliadores

Também no âmbito da Lei Paulo Gustavo, permanecem abertas as inscrições para pareceristas que irão avaliar os projetos inscritos. Este chamamento público, no entanto, aceita submissões de inscritos até a próxima segunda-feira (25).

Programa Fundo a Fundo: recursos remanescentes

Também na próxima segunda (25), termina o período de inscrições nos editais do Programa de Coinvestimento Fundo a Fundo de 2022, do governo do estado. As oportunidades são para projetos de valorização da diversidade artístico-cultural do município em múltiplos segmentos; seleção de profissionais para a realização de oficinas, palestras e pesquisas para fins de tombamento; e seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas em realizar eventos culturais no município.

Serão mais de R$ 200 mil empenhados, com recursos remanescentes de editais anteriores do programa. No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais), os interessados podem conferir as orientações sobre como participar.