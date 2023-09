PSDB barra filiação de Marcos do Val e senador diz que seguirá no Podemos

Poucas horas após Marcos do Val anunciar sua desfiliação do Podemos e informar que estava trocando o partido pelo PSDB, o diretório nacional dos tucanos anunciou que barraria a entrada do político na sigla. Diante do indeferimento, o senador do Espírito Santo voltou atrás e afirmou que continuará no Podemos.

“O PSDB que era o mesmo do ministro Alexandre de Moraes e do Alckimin. Mostraram o medo que estão. Permaneço no Podemos”, disse ao g1.

A mudança de partido do senador capixaba aparece, inclusive, no site do Senado Federal, na pesquisa por senadores do PSDB consta o nome de Marcos do Val como integrante da bancada tucana.

A notícia, no entanto, pegou os tucanos de surpresa, e o diretório nacional emitiu uma nota: “A Direção Nacional do PSDB foi surpreendida com notícia referente a pedido de filiação do senador Marcos do Val e comunica que, caso venha a ocorrer, encaminhará o seu indeferimento”.