Quase 500 idosos são atendidos na Santa Casa Cachoeiro vítimas de queda

No próximo domingo (1), será comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Além de ser uma data comemorativa, é um período para fazer um alerta sobre os cuidados para evitar que essa população seja vítima de acidentes domésticos.

Para se ter uma ideia, só na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, de janeiro a agosto deste ano foram atendidas 795 pessoas vítimas de quedas da própria altura. Deste total, 478 são referentes às pessoas idosas.

O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram atendidas 631 vítimas. No ano todo foram 852 casos.

Embora o número seja menor, o coordenador do setor de ortopedia da Santa Casa, Lorran Coque Fonseca, alerta que é preciso tomar cuidados simples para evitar esse tipo de ocorrência.

“O que a gente percebe é que grande parte dos atendimentos que fazemos aqui na Santa Casa de idosos que sofreram algum tipo de queda acontece dentro de casa e podemos tomar alguns cuidados para evitá-los”, destacou.

Segundo ele, é aconselhável colocar corrimãos nos ambientes de banheiro e quarto, instalar luminárias próximo à cama e deixá-la em uma altura razoável para que o idoso consiga apoiar e levantar em segurança.

“É importante ainda evitar tapetes e pisos escorregadios dentro do banheiro. O banho em pessoas acima de 85 anos é mais seguro que seja feito sentado e evitar também animais domésticos dentro de casa”, orientou o coordenador.

E prosseguiu: “A maioria das fraturas de fêmur acontecem dentro do ambiente familiar. Por isso temos que ter essa preocupação e tomar esses cuidados para evitar os acidentes”.