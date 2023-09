Quinta-feira (21) segue com altas temperaturas em todo o ES, veja previsão

Quinta-feira (21) com sol entre nuvens e previsão de chuva fraca e passageira no início do dia na região Nordeste do Estado e também na Grande Vitória. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, o vento segue acelerado por todo o litoral capixaba podendo ter rajadas no litoral sul. Os índices de umidade relativa do ar podem ficar abaixo dos 30 % em trechos do sul do Estado.

Na Grande Vitória, sol entre algumas nuvens, com chance de chuva fraca no início do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, sol entre algumas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 34 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, sol entre algumas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Norte, sol entre algumas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, sol entre algumas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca e passageira no início do dia. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.