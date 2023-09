Remoção de palmeiras da praça Jerônimo Monteiro será neste fim de semana

Neste fim de semana, a Prefeitura de Cachoeiro realizará a remoção de 16 palmeiras da praça Jerônimo Monteiro que apresentam riscos reais de queda. O serviço terá início no sábado (23), entre as 13h e 18h, e seguirá no domingo (24), das 8h às 18h. Os dias e horários foram planejados a fim de evitar impactos no comércio da região.

A necessidade de supressão das plantas, que são da espécie Imperial (Roystonea Oleracea) e foram plantadas há mais de 20 anos, é apontada por pareceres técnicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb) e da Defesa Civil.

Em vistorias, servidores dos órgãos identificaram condições que comprometem a saúde e a estabilidade das estruturas arbóreas, como danos ocasionados por pragas e doenças, inclinação do caule, raízes prejudicadas e a queda constante de folhas.

“É uma medida necessária para garantir a segurança de quem transita, diariamente, pela praça Jerônimo Monteiro. Reforçamos que o serviço não irá impactar o comércio na região, uma vez que será realizado após o horário de fechamento das lojas”, destaca Lorena Silveira, secretária municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro.

No lugar das palmeiras, serão plantadas outras árvores. A Semurb vai selecionar espécies adequadas à arborização urbana que forneçam sombra e beleza à praça, mas que também contribuam para a biodiversidade local.