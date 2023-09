Revitalizada, quadra do bairro Village da Luz é entregue aos moradores

Na manhã desta quarta-feira (20), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), realizou a entrega da revitalização da quadra poliesportiva “Plínio Firmo Vieira”, localizada no bairro Village da Luz.

Com trabalhos executados em parceria com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), a gestão municipal executou melhorias como pintura geral e reparos na iluminação, arquibancada e alvenaria.

Além disso, o entorno da quadra também recebeu intervenções, no espaço de convivência social, com a pintura de bancos e mesas de concreto.

“É mais um equipamento público de esporte e lazer que revitalizamos em Cachoeiro. Esses locais são importantes espaços para a prática de atividade física e convívio social, elementos indispensáveis para uma boa qualidade de vida”, destaca o prefeito Victor Coelho.

Na ocasião, a Semesp aproveitou para realizar a entrega de novos uniformes para os participantes do núcleo de qualidade de vida que funciona no local.

Entorno da quadra também recebeu nova pintura

Revitalização de espaços públicos

Neste ano, a Prefeitura já revitalizou diversos espaços esportivos de Cachoeiro. A praça Benjamin Silva, no bairro Independência, recebeu uma série de melhorias. Nos brinquedos do playground foi feita manutenção e pintura com novas cores, assim como as muretas da praça.

A quadra de futsal, situada no local, ganhou pintura completa e reparos no alambrado.

A quadra esportiva localizada na Praça Idalgizo Simão, bairro Coronel Borges, foi outro espaço revitalizado. O local foi repaginado com pintura completa, reparos nos alambrados e calhas, além de melhoria na iluminação. Os serviços também se estenderam à praça, que ganhou nova pintura.

Localizado na rua São Paulo, o ginásio “Gilson S. Louzada”, no Alto Amarelo, recebeu restauração na parte elétrica, melhorias em iluminação com instalação de novos refletores, reforma dos banheiros e pintura geral.

Em andamento, está a reforma do ginásio Nello Vola Borelli, um dos espaços de práticas esportivas mais importantes de Cachoeiro, localizado no Nova Brasília.

No local, será feita a instalação de um novo sistema de proteção contra incêndios, para garantir mais segurança ao público usuário do espaço, além de pintura geral; troca de piso da entrada; recuperação do alambrado; manutenção elétrica e melhoria dos banheiros.