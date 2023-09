Saltz Festival: A contagem regressiva para uma noite épica de música e diversão!

O momento que todos esperavam está quase aqui. O Saltz Festival, programado para o dia 11 de outubro, véspera de feriado, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, está prestes a se tornar o epicentro de uma festa musical que promete agitar a cidade.

Com uma seleção incrível de artistas do Trap nacional, o Saltz Festival está preparado para ser uma celebração da música em sua forma mais pura. As atrações confirmadas são Poze do Rodo, Orochi, Chefin, Borges, Bielzin, DJ Byano e DJ Wesley Santos.

Essa combinação de talentos promete criar um ambiente de festa e celebração, onde a música é a grande protagonista. Os fãs podem esperar uma noite repleta de batidas envolventes, rimas afiadas e músicas cativantes.

Os ingressos para o Saltz Festival estão à venda, e desde o anúncio das primeiras atrações, a procura tem sido intensa. Os organizadores recomendam que os interessados garantam seus ingressos o quanto antes, pois a expectativa é de um evento com lotação máxima.

Preparem-se para uma noite que ficará marcada na história da música em Cachoeiro.

Serviço

11 de Outubro (Véspera de Feriado) a partir das 21h Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim Ingressos: https://www.zig.tickets/eventos/saltz-festival

https://www.zig.tickets/eventos/saltz-festival Pontos de Vendas Físicos: Place Tech – Shopping sul, 2° piso (Cachoeiro), LBA Store – Av. Beira-Rio, 373 – Guandú (Cachoeiro)