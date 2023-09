Samu encerra nesta terça (5) as inscrições para processo seletivo

O Samu encerra nesta terça-feira (5), as inscrições para os processos seletivos de profissionais da área técnica em enfermagem socorrista e médico socorrista.

Para a seleção de técnicos em enfermagem é necessário ter além da habilitação, registro no conselho de classe, experiência mínima exigida no edital e possuir o curso de atendimento pré-hospitalar com carga mínima de 200h. Confira AQUI.

Para a seleção de médico socorrista é necessário ter graduação na área, ser registrado no conselho de classe, possuir mínima exigida no edital e ser proficiente em um dos cursos descritos como exigidos no edital e não serão válidos cursos realizados de forma não presencial. Confira o edital AQUI.