Santa Casa de Cachoeiro já ajudou 18 pessoas com órgãos doados em 2023

Referência no Sul do Estado em captação de órgãos, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro já ajudou, só este ano, 18 pessoas a terem uma vida melhor com a ajuda de um transplante.

Ao todo, foram realizadas três cirurgias, sendo captados um coração, três fígados, oito rins e seis córneas.

Só em 2022, foram captados 33 órgãos no hospital, sendo dois corações, 12 rins, sete fígados e 12 córneas.

Para ampliar esse número e sensibilizar a população da importância da doação de órgãos, a Santa Casa dá início na próxima segunda-feira à programação da Campanha Setembro Verde.

O hospital vai realizar diversas ações entre funcionários, visitantes, pacientes e população em geral.

Entre as atividades, haverá um mural de incentivo à doação, onde funcionários poderão deixar mensagens sobre a campanha, orientações nas igrejas e abordagem aos pedestres no centro da cidade.

Além disso, nas redes sociais, pacientes que aguardam por um transplante de rins darão depoimentos com apelo para que as famílias autorizem a captação de órgãos.

Segundo a enfermeira da CIHDOTT, Beatriz Colodetti, a ideia é sensibilizar e despertar na população o desejo de realizar esse gesto de extrema solidariedade.

“É muito importante que em um momento junto com a família a pessoa possa expressar esse desejo de ser um doador. É a família que vai autorizar a doação. Por isso é importante deixá-la avisada. E o que essas famílias homenageadas fizeram, assim como tantas outras, é um gesto muito lindo e que merece nosso reconhecimento”, explicou.