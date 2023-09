Santa Casa de Cachoeiro: vagas abertas para diversas funções

O Hospital Santa Casa de Cachoeiro está com processo seletivo para seu banco de talentos, com vagas para auxiliar de serviços gerais, técnico (a) de enfermagem, enfermeiro (a) assistencial, enfermeiro (a) do trabalho, recepcionista, cozinheiro (a) e pessoas com deficiência, em diversas áreas.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site e realizarem o cadastro. Os requisitos são:

Auxiliar de serviços gerais,

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio será um diferencial

Técnico (a) de enfermagem

Curso Técnico de Enfermagem

Coren Ativo

Desejável – Bons conhecimentos sobre rotinas, fluxos e serviços hospitalares

Enfermeiro (a) assistencial

* Possuir diploma e registro como Enfermeiro;

* Experiência mínima de 2 anos em unidades assistenciais;

* Conhecimento da legislação e normas de saúde em vigor;

* Excelente comunicação verbal e escrita;

* Excelente habilidade para trabalhar em equipe;

* Capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes em situações de emergência

Enfermeiro (a) do trabalho

Requisitos

Curso Superior em Enfermagem;

Especialização em Enfermagem do Trabalho;

Coren Ativo;

Bons conhecimentos sobre rotinas, fluxos e serviços hospitalares;

Desejável/Diferencial – Pós-graduação em áreas afins

Recepcionista

Ensino médio completo;

Informática básica;

Diferenciais – conhecimento Sistema MV e experiência na função;

Para os candidatos PCD, os requisitos são:

· Ensino médio completo (preferencialmente);

· Laudo médico recente;

· Dependendo de algumas vagas, CNH é diferencial.

Mais informações, acesse o site www.santacasacachoeiro.org.br