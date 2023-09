Santa Casa de Cachoeiro vira alvo de debate no Poder Legislativo do ES

Um dos principais hospitais da Região Sul do Espírito Santo, a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim foi pauta na reunião desta terça-feira (5) da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Representantes da instituição filantrópica apresentaram aos deputados a estrutura organizacional e os serviços prestados à população.

A Santa Casa de Cachoeiro conta com 214 leitos especializados, sendo 179 disponibilizados ao SUS, e é referência para atendimento aos 26 municípios da região que totalizam uma população de mais de 600 mil habitantes.

De acordo com o superintendente da Santa Casa de Cachoeiro, Afrânio Emílio Carvalho da Silva, a unidade é habilitada em alta complexidade em traumato-ortopedia, e o único hospital do sul com pronto-socorro porta aberta 24 horas. Em 2022, foram mais de 31 mil atendimentos de urgência.

Segundo o gestor, a instituição é o nono hospital em número absoluto de atendimentos no estado, mas ocupa o quinto lugar quando comparado o percentual de internações por leito. “Dentro do processo de eficiência do uso de leito, ferramenta adotada pelo governo do estado, a Santa Casa demonstra ser mais eficiente em relação à produção. Cada alta dá oportunidade para mais um paciente entrar e ser atendido”, explicou.

Afrânio também destacou a importância do serviço de atenção especializada em doenças renais crônicas com hemodiálise. “A Santa Casa tem o maior centro de hemodiálise fora da Região Metropolitana. São 27 máquinas, 3 turnos de funcionamento e mais de 20 mil sessões por ano”, disse.

Ampliação

Projetos de expansão da estrutura e dos serviços também foram citados durante a reunião. O plano diretor do hospital prevê ampliação de ambulatórios e centro cirúrgico para especialidade de traumatologia e de serviços de imagem, como tomografia, ultrassom e radiografia. Também é contemplada no projeto a expansão de enfermarias, de serviços de endoscopia e colonoscopia, e da unidade de internação UTI. A proposta já foi apresentada à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e aguarda liberação para iniciar as obras.

Segundo o superintendente, o aporte financeiro para a ampliação do hospital será por meio de captação de recursos no setor público e na iniciativa privada. “Esse projeto vai possibilitar ampliar os serviços, com mais atendimentos e mais qualidade. Por isso estamos aqui pedindo apoio para tornar realidade essa expansão”, explicou.

O proponente da reunião, deputado Allan Ferreira (Podemos), elogiou os serviços prestados pela Santa Casa e pontuou a necessidade de o poder público apoiar hospitais filantrópicos. “A Santa Casa está aberta 24 horas para a população, prestando serviços de qualidade. E necessita da ajuda dos parlamentares para se fortalecer; por isso a importância de abrir o espaço na Assembleia”, afirmou.

O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Bruno Resende (União), também ressaltou a importância de conhecer os serviços de saúde prestados à população e, assim, embasar a atuação do poder público. “Dar voz ao hospital central da Região Sul permite conhecer as demandas gerais e as condições de funcionamento e poder pensar políticas públicas e ações que melhorem o atendimento na ponta aos capixabas”, concluiu.