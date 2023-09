Saúde: melhorias nas UBS e mais médicos são destaques no 2º quadrimestre

Na manhã desta quinta-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro apresentou, em audiência pública, o relatório de atividades referentes ao exercício do segundo quadrimestre de 2023.

No plenário da Câmara Municipal, Centro, o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, e sua equipe de gestão prestaram contas sobre as receitas e despesas da pasta, bem como pontuaram os avanços na rede municipal de atendimento básico durante o período.

Entre os principais pontos, Wingler ressaltou a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Ferroviários. Instalada no edifício que, por anos, abrigou a sede do Detran, o equipamento público de saúde do município possui consultórios médicos e odontológicos; salas de vacinação, curativos e farmácia.

Também foram destaque as obras de reforma das UBS do bairro Vila Rica e do distrito de Córrego dos Monos, que foram totalmente revitalizadas para melhor acolher servidores e pacientes.

No mês de maio, foi publicado um edital de licitação para construção de três novas unidades de saúde no município, nos bairros Agostinho Simonato, Nossa Senhora Aparecida e Recanto, em investimento estimado de R$ 8 milhões.

Saúde Mais Perto de Você

Outro importante ponto abordado durante a audiência pública foi o lançamento do projeto “Saúde Mais Perto de Você”, que consiste na realização de ações itinerantes quinzenais em bairros e distritos de Cachoeiro, levando serviços de saúde como exames e atendimentos médicos especializados.

Até o momento, já foram contemplados os bairros Village da Luz, Gilson Carone e Aeroporto (durante a 38ª Feira da Bondade de Cachoeiro).

Reforço no atendimento

Neste ano, a Prefeitura de Cachoeiro contratou mais sete profissionais por meio do programa Mais Médicos. Com isso, 100% das equipes das UBS passaram a contar com médicos a partir do mês de julho. Desse modo, Cachoeiro alcançou um índice de cobertura de atenção básica de 87,7% de toda a população do município, considerando que cerca de 80% dos moradores são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Prontuário digital

Durante a audiência pública na Câmara Municipal, Alex Wingler também destacou os avanços tecnológicos na rede de atenção básica, com a conclusão da implantação do prontuário eletrônico em todas UBS do município.

A informatização dos prontuários possibilita que diferentes profissionais de saúde acessem e atualizem as informações dos pacientes em tempo real, promovendo uma abordagem integrada no cuidado de cada indivíduo.

Para a implantação do prontuário eletrônico, a gestão municipal investiu em melhorias na infraestrutura das UBS, com a aquisição de computadores e instalação de internet com fibra ótica — conexão estável e de alta velocidade —, ações que contaram com apoio da Coordenadoria Executiva de Tecnologia de Informação (CTI).

“Estamos comprometidos em melhorar a qualidade dos serviços de saúde em nosso município, buscando sempre aprimorar o atendimento e garantir o bem-estar de nossa população. Os avanços apresentados hoje refletem nosso compromisso com a saúde pública e o esforço contínuo de toda a equipe para oferecer um sistema de saúde eficiente e acessível a todos os cidadãos de Cachoeiro”, comentou o secretário Alex Wingler.

Os dados apresentados na audiência podem ser conferidos na página da Semus no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br).