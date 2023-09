Saúde Ocupacional da Unimed Sul Capixaba ganha nova sede

Com o objetivo de oferecer um espaço mais amplo e confortável, a Saúde Ocupacional da Unimed Sul Capixaba (SOU) está funcionando em uma nova sede em Cachoeiro de Itapemirim, na rua atrás da rodoviária, no bairro Gilberto Machado.

O SOU é um serviço que oferece um atendimento completo de gestão de saúde e segurança para empresas, com o compromisso de proporcionar mais proteção, cuidado e envolvimento social. Além de auxiliar no cumprimento das exigências legais relacionadas à saúde e segurança do trabalhador e e-social, o SOU promove uma integração entre os profissionais e seus ambientes de trabalho por meio do monitoramento da saúde em sincronia com as atividades ocupacionais, resultando em medidas de proteção e prevenção de acidentes.

A nova sede do SOU conta com tecnologia de ponta e uma equipe multidisciplinar em medicina e segurança do trabalho, pronta para oferecer uma gama abrangente de serviços, desde exames ocupacionais até a assessoria na implantação de documentos técnicos legais. A SOU conta ainda com uma unidade móvel para atendimento aos funcionários direto nas empresas.

“A expansão para o novo local reafirma o nosso compromisso com a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores e com a promoção de ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Temos cases de empresas que levaram a Unimed Sul Capixaba para suas dependências e colhem frutos deste investimento”, conta o diretor de Mercado da Unimed Sul Capixaba, Luiz Sérgio Ervatti.

O endereço do novo espaço da Saúde Ocupacional da Unimed é Rua Resk Salin Carone, número 34, bairro Gilberto Machado, logo atrás da rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim.