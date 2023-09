Secretária anuncia ações em prol do comércio de Cachoeiro

A Feira de Negócios e Agroturismo acontece até o próximo sábado (30), no Parque de Exposições, em Cachoeiro de Itapemirim. Na abertura oficial, realizada nesta quarta-feira (27), o evento recebeu empresários e diversas personalidades públicas como, por exemplo, a secretária municipal de Manutenção e Serviços (Semmat) e interina de Obras (Semo), Lorena Vasques, que destacou a relevância da feira para os cachoeirenses.

“A Feira de Negócios ela proporciona um fomento muito especial, um aquecimento para o Natal ao comércio de Cachoeiro. Além da renegociação de dívidas, a gente tenta trazer o máximo de serviços para cá. A expectativa é muito boa e acredito que grandes negócios sairão daqui”, afirmou.

Melhor infraestrutura

Para fomentar ainda ainda mais o comércio cachoeirense durante as festas do fim de ano, a Prefeitura de Cachoeiro, através da Secretaria de Obras, pretende acelerar as obras no Centro da cidade, onde concentra-se a maior parte dos estabelecimentos comerciais.

“Nós estamos com os dois pés no acelerador. Eu estou, de fato, eu e o prefeito Victor Coelho, estamos muito engajados na melhor forma de entregar, o mais rápido possível, as obras, sobretudo, do Centro da cidade. Meu prazo para entregar as ruas dali do Centro é de, no máximo, 30 dias, em especial a Pedro Dias e Professor Quintiliano. Então, eu estou atuando diretamente nisso. Estou direto em contato com a empresa”, explicou Lorena Vasques.

A secretária de Obras também destacou a necessidade de não só incentivar o segmento do ponto de vista financeiro, mas também dar condições infra estruturais para que os comerciantes possam tocar os seus negócios de forma digna e segura.

“Venho de uma família de comerciantes, meu pai tem comércio em Cachoeiro e eu sei o quanto essa classe sofre. A gente não pode deixar passar o período de final de ano, as compras de Natal, dessa forma. Então, a gente vai, sim, colocar os dois pés no acelerador para fazer essas entregas o mais rápido possível e fomentar ainda mais o comércio local”, garante.