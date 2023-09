Secretário garante apoio para melhorar segurança em Guaçuí

Diante dos últimos acontecimentos que têm afetado a segurança em Guaçuí, o município recebeu a visita do secretário de estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho, nesta quarta-feira (13). Atendendo a uma determinação do governador Renato Casagrande, o secretário disse que estava presente para garantir apoio ao município e buscar soluções que possam trazer mais tranquilidade à população.

Segurança Pública foi um dos pontos prioritários no programa de governo do atual prefeito Marcos Jauhar, apesar do setor ser uma responsabilidade do Governo do Estado. Diante do aumento da criminalidade, principalmente, a juvenil, com a ação de menores que praticam furtos, assaltos e até trocam tiros nas ruas, o município precisa do apoio estadual, para buscar soluções que façam diminuir os números dos crimes na cidade.

Sendo assim, o secretário Coronel Ramalho se dirigiu até Guaçuí, para conversar com o município sobre os melhores caminhos a seguir para melhorar a segurança em Guaçuí. Ele estava acompanhado do comandante do 3° batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Dutra, o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes, e o comandante do 3° Comando de Policiamento Ostensivo Regional, coronel Fabrício da Silva Martins.

Ações para melhorar segurança em Guaçuí

Durante a reunião, foram discutidos temas como o reforço na presença policial, o combate à criminalidade, a prevenção de delitos e a melhoria da infraestrutura de segurança no município. Ações que deverão ser realizadas numa parceria do Estado com o município, buscando alcançar resultados positivos em benefício da comunidade.

Ressaltando que a determinação do governador Renato Casagrande é de que seja dado total apoio ao município, o secretário Coronel Ramalho, contou que também esteve reunido com a Polícia Militar e a Polícia Civil do município, lembrando que já existe um cerco inteligente próximo a Guaçuí. “Vamos dar a segurança necessária para o município”, afirmou.

Resultado em curto espaço de tempo

E disse que a criminalidade será enfrentada e resultados serão alcançados em curto espaço de tempo. “Infelizmente, temos uma criminalidade juvenil inconsequente e irresponsável que traz severos transtornos para um lugar tão tranquilo como Guaçuí”, ressaltou Ramalho. “Mas nós vamos enfrentá-los e trazer bons resultados em um curto espaço de tempo”, completou o secretário de Segurança Pública.

O prefeito Marcos Jauhar agradeceu o apoio do governador Renato Casagrande e do secretário Coronel Ramalho, destacando a importância da cooperação entre estado e município, para enfrentar os desafios da segurança pública. “Vamos trabalhar em parceria como o governo estadual, para garantir a segurança de nossos cidadãos”, disse.

Também acompanharam a reunião o delegado de Polícia de Guaçuí, Robson Lima, a procuradora municipal, Danielle Leite, o secretário municipal de Governo, Ademir Couzi, e o secretário municipal de Administração, Denis Lesqueves.