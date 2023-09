Segunda via da fatura de água e esgoto está disponível em Cachoeiro

A solicitação de serviços por parte dos clientes da BRK em Cachoeiro de Itapemirim é possível com apenas alguns cliques. Por meio da agência virtual Minha BRK (minhabrk.com.br), a população tem acesso, inclusive, à segunda via da fatura, tornando o processo mais rápido e prático, e sem a necessidade de deslocamento até a Loja de Atendimento, na Ilha da Luz.

Para emitir a segunda via da fatura, basta selecionar a cidade na página inicial e escolher a opção “Segunda via fácil”. O cliente então deverá informar o CPF/ CNPJ ou o Código do Cliente (CDC) e, em seguida, selecionar o imóvel para o qual deseja a segunda via (no caso de ter mais de um imóvel registrado no mesmo CPF/ CNPJ). Depois, é só selecionar as faturas que deseja ter acesso e realizar o pagamento.

É possível efetuar o pagamento por PIX ou utilizando o código de barras, e também existe a opção de realizar o parcelamento do valor. Nesse caso, o cliente será direcionado para o parceiro da concessionária que seguirá com o parcelamento. A agência virtual da BRK disponibiliza para os clientes um total de 15 serviços, como troca de titularidade, visualização do histórico de consumo, simulador de faturas, notificação de problemas e atualização cadastral.

O supervisor comercial da BRK em Cachoeiro, Bento Scaramussa, explica que é importante estar com o cadastro devidamente atualizado para acessar a maioria dos serviços. “A companhia tem aprimorado cada vez mais os canais digitais para oferecer um atendimento ágil, eficiente e de qualidade aos clientes”, afirma.

Além da Minha BRK, a concessionária disponibiliza o atendimento via WhatsApp pelo número (11) 99988-0001, de segunda a sexta, das 08h às 20h, e aos sábados, das 08h às 14h; e o telefone 0800 771 0001 e site, que funcionam 24 horas. Em horário comercial, a companhia conta também com a página no Facebook para atendimentos.