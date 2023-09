Selo Verde para quem empreender com boas práticas ambientais

O município de Dores do Rio Preto vai emitir o “Selo Verde” para empreendedores que comprovarem boas práticas ambientais. Para isso, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou duas audiências públicas, nos últimos dias 5 e 6, para apresentar o projeto, e vai realizar uma oficina, na próxima terça-feira (26), visando definir os critérios a serem utilizados.

As audiências aconteceram no Centro de Visitantes da Portaria do Parque Nacional do Caparaó, em Pedra Menina, no dia 5, e no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Sede do município, dia 6. A oficina será realizada no Centro Multiuso de Pedra Menina, no próximo dia 26, a partir das 12h30.

Conforme informa a Semma, a certificação “Selo Verde” será emitida aos empreendedores que cumprirem e comprovarem boas práticas ambientais, sustentáveis nas várias vertentes. Além de apresentarem, de forma integrada, um desempenho ecológico de excelência, ou desenvolverem ações estruturadas e continuadas de educação ambiental.

Selo Verde é cartão de visita

O secretário municipal de Meio Ambiente, Juan Senna, coloca que a certificação é um cartão de visita de organização e qualidade de produto ou serviço. “A certificação serve como ferramenta de avaliação do produto ou do serviço para o consumidor, o que garante que o produto tem normas mínimas de segurança e qualidade”, explica. “Além disso, a certificação de empreendimentos sustentáveis proporciona credibilidade nacional e internacional não apenas para o empreendimento certificado, mas para a região, cidade, estado e até mesmo o país”, ressalta.

E o objetivo, segundo o secretário, é justamente inserir e consolidar o município de Dores do Rio Preto, a região do Caparaó e o Estado do Espírito Santo “nesse cenário de importante relevância”. “E isso poderá gerar empregos e fazer prosperar a economia”, enfatiza Juan Senna. Contudo, a elaboração do projeto ainda está sendo finalizada. “E precisa ser enviado para aprovação da Câmara Municipal, para se tornar lei”, pontua.

As empresas que fizerem a requisição do selo serão vistoriadas e qualificadas com certificação ambiental e reconhecidas publicamente como Empresa Verde. A classificação vai variar entre uma e cinco estrelas, dependendo da quantidade de requisitos atendidos. E a renovação da certificação ocorrerá num período de três em três anos, onde o requerente poderá aumentar o número de estrelas de sua avaliação anterior, desde que comprovado os critérios para alcançar essa progressão.

Cinco eixos temáticos serão avaliados: energia, água, resíduos, mobilidade e consumo. E dentro de cada eixo, uma variedade de requisitos deverá ser cumprida, para se ter uma melhor avaliação.