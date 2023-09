Semana do Consumidor: Procon-ES realizará Mutirão de Negociação de Dívidas

Consumidores com dívidas em atraso com bancos, financeiras, empresas de telecomunicação, água e energia elétrica, terão a oportunidade de negociar o pagamento a partir desta segunda-feira (11). Para comemorar o Dia Estadual do Consumidor e o 33º aniversário do Código de Defesa do Consumidor, o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), realizará um Mutirão de Negociação de Dívidas para que os consumidores possam regularizar a sua situação financeira com as empresas participantes. A ação, será realizada na semana de 11 até 15 de setembro (segunda à sexta-feira), das 9 às 17 horas, na sede do Procon-ES, no Centro de Vitória, e no Faça Fácil Cariacica.

Não há limites nos valores das dívidas e da renda para participar do mutirão. Basta que o consumidor agende o seu atendimento e compareça à sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória, ou na unidade do Procon localizada no Faça Fácil Cariacica, até o dia 15 de setembro. Além disso, o consumidor deve ser o titular da dívida e apresentar, na hora do atendimento, os seus documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros.

Os atendimentos presenciais na sede devem ser agendados por meio do site agenda.es.gov.br. Há uma identificação específica para os atendimentos do mutirão. Caso o consumidor queira ser atendido no Faça Fácil Cariacica, deverá agendar o seu atendimento no site facafacil.es.gov.br.

Participarão da ação a EDP, Cesan, Vivo, Claro, Oi, Pic Pay, Banco Original, Banestes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de Brasília, Banco Santander, Ponto Frio, Casas Bahia, Banco Cetelem e Sicoob.

A CDL Vitória vai prestar informações sobre a restrição no cadastro de inadimplentes SPC e a Defensoria Pública do Estado vai prestar atendimento ao consumidor que não tiver o problema solucionado e que precisar ingressar com ação revisional de contrato.

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, informou que a expectativa é de que sejam atendidos mais de 300 consumidores durante toda a semana. “O mutirão de negociação de dívidas é uma ação muito clamada e aguardada pelos consumidores que têm a expectativa de uma boa negociação para limpar o nome. Essa é sim uma excelente oportunidade para aqueles consumidores que tenham alguma reserva financeira para terminar o ano no azul”, ressaltou Letícia Coelho.

Letícia Coelho Nogueira ressaltou ainda sobre a importância de o consumidor honrar com o acordo firmado. “Um servidor do Procon Estadual estará o tempo todo acompanhando e conduzindo, junto ao consumidor, essa negociação. Mas é muito importante que o cumpra com o acordo, efetuando os pagamentos das parcelas na data estabelecida porque, em caso de descumprimento, poderá encontrar dificuldade para renegociar”, informa.

Serviço:

Mutirão de Negociação de Dívidas

Data: 11 até 15 de setembro (segunda-feira a sexta-feira)

Horário: 09 às 17 horas

Local: O Procon-ES está situado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória. Já o Faça Fácil Cariacica, está localizado na Avenida Aloizio Santos, nº 500, Santo André, Cariacica.

Entidades participantes: EDP, Cesan, Vivo, Claro, Oi, Pic Pay, Banco Original, Banestes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco de Brasília, Banco Santander, Ponto Frio, Casas Bahia, Banco Cetelem e Sicoob.

Atendimentos: Os atendimentos devem ser agendados, obrigatoriamente, pelo site agenda.es.gov.br (Vitória) ou facafacil.es.gov.br (Cariacica).

Documentos: É obrigatória a apresentação dos documentos pessoais do titular da dívida como Carteira de Identidade, CPF e documentos relacionados à dívida como contrato, fatura, boleto, entre outros.