Semana do Trânsito em Cachoeiro é aberta com homenagem a condutores

Na abertura da Semana Nacional do Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro, a Prefeitura de Cachoeiro realizou uma solenidade de homenagens para condutores da cidade.

A cerimônia aconteceu no auditório Sest Senat, no bairro Marbrasa. No evento, foram homenageados, com entrega de certificados, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que contribuem para um trânsito mais seguro em Cachoeiro.

Vinte um motoristas e 14 motociclistas foram escolhidos por não cometerem infrações de trânsito nos últimos dois anos. Quinze ciclistas escolhidos participam de grupos de passeio ou utilizam a bicicleta para trabalho e 17 pedestres foram escolhidos entre escolas que receberam palestras, projetos sociais e grupos de escoteiros.

Durante a semana, a equipe de Departamento de Educação de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) efetuará panfletagens em pontos estratégicos da cidade, como praças, shoppings e semáforos. Também haverá palestras alusivas ao tema “No trânsito, escolha a vida”, em Centros de Referência e Assistência Social (Cras) e escolas do município.

Os materiais educativos contêm mensagens destinadas aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres de Cachoeiro, reforçando as regras de trânsito, como utilização do cinto de segurança, evitar ultrapassagens, atravessar as vias sempre na faixa de pedestres, respeitar a sinalização, entre outras.

“Sabemos que para alcançarmos o sonho de um trânsito mais seguro, precisamos do trabalho e junção desses três pilares importantes: infraestrutura, educação de trânsito e os protagonistas do trânsito. Com as ações da Semana do Trânsito, temos a certeza de que estamos caminhando para atingir esse objetivo comum”, salienta o secretário de Segurança e Trânsito e vice-prefeito, Ruy Guedes.

Estudantes participam de atividade sobre trânsito

Alunos de oito escolas municipais de Cachoeiro participaram de uma ação de conscientização sobre educação no trânsito.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Seme), ao todo, aproximadamente, 730 estudantes estão envolvidos na iniciativa. A ação educativa inclui simulações de resgate de vítimas de acidentes, distribuição de panfletos com instruções para pedestres e palestras sobre segurança no trânsito.