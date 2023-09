Seminário aborda obrigações tributárias e previdenciárias rurais

Os produtores rurais de Muniz Freire vão poder conhecer um pouco mais sobre suas obrigações tributárias e previdenciárias. Na próxima terça-feira (19), será realizado um seminário que vai abordar o assunto, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

O Seminário “Conhecendo as obrigações tributárias e previdenciárias do produtor rural” vai acontecer na Câmara Municipal de Muniz Freire, a partir das 12h30. E o principal objetivo é justamente o que define o tema. A ideia é fazer com que o produtor do município esteja bem informado sobre quais são realmente suas obrigações e direitos, ao pagar seus impostos em dia e contribuir com a previdência social, para seu futuro e do município.

Os produtores que fizerem a inscrição até as 12h30 vão concorrer a brindes, como premiação pela pontualidade, que serão sorteados durante o evento. A abertura do seminário acontecerá às 13 horas e, às 13h30, será ministrada a primeira palestra, com o tema “Desvendando os mistérios do mercado do café”, com o mestre em Economia, Homero Santos Nunes.

A segunda palestra está marcada para as 14 horas. Ela será ministrada pelo presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Espírito Santo (Fetaes), Julio Cezar Mendel. Ele vai falar sobre “A importância da previdência rural para o desenvolvimento social e econômico do município”.

Depois de um coffee break, ou café com prosa – para quem preferir, às 15 horas, será ministrada a palestra “Direitos e deveres previdenciários do produtor rural (INSS)”. O assunto será abordado pelo advogado especialista em Direito Previdenciário, Vitor André da Cunha Lau. O encerramento está marcado para as 17 horas.