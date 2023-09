Seminário visa tornar produtores em empreendedores de sucesso

Até este sábado (23), produtores rurais de Muniz Freire participam do I Seminário do Empretec Rural do Espírito Santo, no município. O evento começou nesta segunda-feira (18) e, durante seis dias, os participantes receberão informações para se tornarem empreendedores de sucesso.

O seminário está acontecendo no auditório do Creas do município, numa parceria entre a Prefeitura e o Sebra/ES, que promove o Empretec no Brasil. O programa é desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e já é implementado em mais de 40 países.

O evento conta com a participação de Ricardo Titericz, um dos desenvolvedores da metodologia do Empretec aplicada ao redor do mundo. E os produtores, que foram cadastrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário para participarem do seminário, vão aprender sobre buscas de oportunidades, riscos calculados, estabelecimento de metas, criação de redes de contatos, planejamento e outros assuntos relacionados ao empreendedorismo e à inovação.

Direcionado à realidade rural

Todo o conteúdo é direcionando para a realidade dos produtores rurais, já que empreender e inovar também ocorre além da cidade, como afirma o gestor estadual do Empretec do Sebrae/ES, Ubirajara Nascimento. “Ao falar com o homem e a mulher do campo, é preciso usar exemplos do seu dia a dia, mantendo a essência da metodologia do Empretec”, observa. “Com isso, a identificação é maior, o que amplia a compreensão das atividades”, completa.

Produtora de cafés especiais e com uma cafeteria na família, Tatiana Favoreto é uma das participantes do curso. “A minha expectativa é me desafiar”, afirma. “Eu quero ver até onde eu consigo ir e entender o tipo de empreendedor que eu posso me tornar depois desse curso”, ressalta.

Produtores como empreendedores de sucesso

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, esteve presente à abertura do seminário e destaca que, desde o início, sua administração tem trabalhado o empreendedorismo em Muniz Freire. “E estamos trazendo o Empretc Rural, para que nossos produtores percebam suas propriedades como empreendimentos, tornando-as mais eficazes e lucrativas, com uma gestão organizada, e que permitam ampliar as oportunidades de negócios, se tornando empreendedores de sucesso”, enfatiza.

No Espírito Santo, o agronegócio representa 33% da população economicamente ativa, sendo responsável por 30% do PIB estadual, além de ser a atividade econômica mais importante em 80% dos municípios capixabas. E no Empretec Rural, o alvo são os produtores de pequenas propriedades rurais de produção vegetal, produção animal e aquicultura. O Brasil é referência mundial na aplicação do Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo. É realizado há 30 anos no país.

*Com informações do Sebrae-ES