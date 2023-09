Setembro Verde: Câmara de Cachoeiro avança nas ações de inclusão

O Setembro Verde é uma iniciativa que busca dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência e promover a conscientização sobre a importância de construir uma sociedade mais inclusiva, equitativa e igualitária. E a Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim caminha a passos largos para se tornar cada vez mais a “Casa do Povo”, uma casa de inclusão e progresso. Desde que assumiu a presidência do Poder Legislativo, em janeiro de 2020, Brás Zagotto (Podemos) tem investido em ações que promovem a cidadania e inclusão.

A ação mais importante, certamente, é a obra de reforma arquitetônica para acessibilidade, incêndio e pânico do Edifício Juarez Tavares Matta, sede do Legislativo. Já em estágio avançado de execução, o projeto prevê a construção de um elevador panorâmico, partindo da Praça de Jerônimo Monteiro, adequação da tribuna com rampa, construção de rampas nas laterais do prédio e construção de uma estrutura com saída alternativa para situações de risco e pânico, conforme exigência do Corpo de Bombeiros. Além disso, já foram construídos dois banheiros acessíveis para pessoas com deficiência (Pcd).

“Esta é uma vitória de toda a sociedade, mas especialmente das entidades e movimentos sociais, como o Mova-se e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que há décadas reivindicam a realização dessas obras. Finalmente, os cidadãos com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência serão atendidos e poderão chegar à portaria do nosso prédio com independência, segurança e comodidade. A Câmara vai entregar à comunidade um prédio público completamente acessível e humanizado, e isso nos enche de alegria e orgulho”, afirma Brás.

Libras

Desde o mês de abril de 2023 a Câmara Municipal de Cachoeiro conta com intérprete de libras em todas as sessões, audiências públicas e demais eventos realizados no Legislativo. Duas profissionais foram contratadas e atuam tanto no plenário quanto durante todo o expediente da Casa, possibilitando à população surda buscar informação e suporte do legislativo no dia a dia.

“Era uma reivindicação antiga da Associação de Surdos e outros movimentos, como o Mova-se, e agradeço a todos os vereadores pelo apoio e pela aprovação da inclusão destes cargos na nossa estrutura. É um marco na história de Cachoeiro: somos o primeiro órgão público do município a contar com intérprete, além das escolas”, comemora o presidente Brás Zagotto (Podemos).