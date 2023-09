Sexta-feira (29) tem show de samba no distrito de Burarama

A última apresentação do projeto Sextou na Praça de 2023 vai acontecer na próxima sexta-feira (29), no distrito de Burarama, interior de Cachoeiro.

A atração será comanda pelo cantor Jair Lobato, que convida o Trio Nó na Madeira para um colaboração com muita música boa.

Na praça principal do distrito, a partir das 20h, o público poderá aproveitar um repertório repleto de grandes nomes do samba e do pagode, como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Mumuzinho, Tiaguinho, grupo Revelação e muitos outros.

Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o Sextou na Praça tem como missões facilitar o acesso à cultura e valorizar os artistas locais.