Suspeito de homicídio em Jerônimo Monteiro é preso em Cachoeiro

Na manhã desta quinta-feira (14) investigadores da Polícia Civil de Cachoeiro e Jerônimo Monteiro prenderam um homem de 18 anos, que estava escondido na localidade de Monte Alegre, interior de Cachoeiro, desde o dia do homicídio que vitimou Renan de Moraes Fosse, 24 anos, ocorrido na madrugada do último dia 02, no Bairro Santo Antônio, em Jerônimo Monteiro/ES.

Segundo a Polícia Civil de Jerônimo Monteiro, a causa do homicídio teria sido um desentendimento por causa de um mal entendido entre a vítima e um dos suspeitos, que chamou um comparsa para matar Renan, ambos já identificados pela Polícia Civil, o que motivou a representação pela prisão e Mandados de Busca e Apreensão, o que foi atendido pelo Poder Judiciário.

Segundo o delegado Rafael Amaral – titular do DEIC de Cachoeiro -, após o cometimento do homicídio, os criminosos fugiram para local incerto, o que motivou a Polícia Civil de Jerônimo Monteiro a solicitar o apoio dos investigadores do DEIC, que em 48 horas conseguiram localizar um dos suspeitos; A partir daí foi montada a “Operação” que contou com 06 investigadores do DEIC e 02 da DP de Jerônimo Monteiro, que seguiram para a localidade de Monte Alegre, onde, após realizarem o cerco à casa, conseguiram capturar o investigado, que ainda tentou empreender fuga, embrenhando-se em uma mata, porém, sem sucesso, já que foi capturado pelos policiais civis.

Com o preso os investigadores ainda apreenderam uma motocicleta que estava com o sinal de identificação do motor adulterado, por ser produto de roubo/furto.

Em seguida, os Investigadores seguiram para um endereço do Bairro BNH, onde cumpriram um Mandado de Busca e Apreensão, também sobre o homicídio, local onde apreenderam uma pistola calibre 9mm, celulares e certa quantia em dinheiro.

O delegado esclarece que a prisão do outro investigado é questão de tempo, já que os trabalhos de investigação não irão cessar, até que se prenda o outro envolvido.

Foto: Divulgação PCES