Suspeito de participar do homicídio de adolescentes em Sooretama é morto

Um dos suspeitos de ter participado da morte dos adolescentes Kauan, Carlos Henrique e Wellington no dia 1º de setembro, foi assassinado na noite do último domingo (24), em Nova Venécia. O homem de 32 anos era procurado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com informações da PC, as investigações, que seguem em andamento na Delegacia de Polícia de Sooretama, apontam que ele participou do sequestro dos três adolescentes e foi um dos executores.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia e até o momento nenhum suspeito foi preso.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Relembre o caso:

Os corpos de Kauan, Carlos Henrique e Wellington de 14 e 15 anos, foram encontrados enterrados em um terreno com plantação de eucalipto, na localidade conhecida como Rocinha.

