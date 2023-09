VÍDEO| Adolescentes desaparecidos no ES foram mortos de forma cruel

Os três adolescentes que estavam desaparecidos em Sooretama foram encontrados mortos, nesta sexta-feira (1). Eles estavam enterrados em um terreno com plantação de eucalipto, na localidade conhecida como Rocinha.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Cel. Ramalho, os garotos foram assassinados com requintes de crueldade.

“O que nós presenciamos agora em Sooretama são cenas de extrema crueldade, que nós não vamos relatar, até por nos abalar psicologicamente, mas respeito aos familiares, que receberam a notícia”, explicou o secretário.

Veja o vídeo

Os garotos estavam desaparecidos desde o dia 18 de agosto. Familiares contaram que no dia do desaparecimento dos meninos houve um tiroteio no bairro.

Kauan, Carlos Henrique e Wellington tinham entre 14 e 15 anos e moravam na mesma rua, no bairro Sayonara, em Sooretama.

Em uma operação conjunta, as forças de segurança do Espírito Santo conseguiram identificar e prender os suspeitos de terem cometido o crime.