Suspeitos que atiraram contra policiais são presos no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia de Pedro Canário, com apoio da Superintendência de Polícia Regional Norte, da Polícia Militar (PM) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (NOTaer), realizou uma operação nesta sexta-feira (29) para prender suspeitos de terem atentado contra a vida de policiais civis.

De acordo com a PC, os investigadores realizavam diligências no município com o objetivo de localizar um homicida foragido do estado da Bahia, quando avistaram três suspeitos portando pistolas. Ao se aproximarem, foram recebidos com disparos de armas de fogo e, prontamente, revidaram.

Após a troca de tiros, foi iniciada uma longa perseguição em direção a uma região de mata fechada. Durante a ação, um veículo de cor vermelha, dirigido por um quarto suspeito, foi flagrado tentando dar fuga para três primeiros que, ao visualizarem os policiais, efetuaram novamente disparos contra as forças de segurança. Os suspeitos abandonaram o veículo e adentraram a região de mata mais uma vez.

Buscas continuaram sendo feitas com o apoio da PM e do NOTaer. Até o momento, dois suspeitos foram presos. Com eles, foram apreendidos dois aparelhos celulares, 45 pinos de cocaína, 18 porções de maconha, 40 pedras de crack e 16 munições calibre 380.

Uma viatura da Polícia Civil (PC) foi alvejada, sendo que o disparo passou próximo de um dos policiais. Dois suspeitos foram presos e os demais envolvidos ainda não foram localizados.