Terceira edição da “Cãominhada” acontece no próximo domingo (17)

No próximo domingo (17), a Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), realizará a terceira edição da “Cãominhada”.

A intenção é reunir pets e tutores em um percurso que partirá da praça Jerônimo Monteiro, às 8h, em direção à Praça de Fátima, no Centro, onde haverá atrações como feira de adoção, pipoca, algodão doce, circuito pet e muito mais.

As inscrições podem ser feitos via formulário eletrônico disponível no endereço: www.cachoeiro.es.gov.br/3-caominhada-de-cachoeiro

Mais do que um momento de lazer e recreação, a Semurb reforça que a “Cãominhada” também é uma forma de chamar a atenção da população em relação aos maus tratos contra animais.

Com isso, a pasta pede que os participantes levem cartazes temáticos sobre o assunto, que serão exibidos durante o trajeto da caminhada, conscientizando os presentes sobre a importância dos cuidados com os pets.

Programa Pet Vida

No último mês de agosto, a prefeitura de Cachoeiro aderiu ao Programa Pet Vida, iniciativa do governo do estado voltada para a promoção do bem-estar animal e controle populacional de cães e gatos, especialmente os que vivem em situação de vulnerabilidade.

Com a adesão formalizada, Cachoeiro receberá recursos para atuar em diversas frentes de promoção da saúde animal, incluindo: contratação de clínicas ou hospitais veterinários no município para atendimentos de urgência e emergência; esterilização (castração) de animais de pequeno e médio porte; e aplicação de vacina múltipla V4 e V8 para cães e gatos.