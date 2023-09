Terceira edição da “Cãominhada” é adiada

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), informa que a terceira edição da “Cãominhada”, inicialmente programada para ocorrer neste domingo (17), foi adiada.

A decisão foi tomada para evitar conflitos na agenda de eventos do município. Neste momento, a Semurb trabalha para selecionar uma nova data para a atividade, que será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura.

Cãominhada

O evento é destinado a tutores e seus pets, que caminham, juntos, por ruas do Centro da cidade, em um momento de interação, confraternização e engajamento pela causa animal.

A atividade conta, também, com feiras de adoção responsável e ações de conscientização pelo fim dos maus-tratos aos pets.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.