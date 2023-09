Terceiro envolvido em ataque a tiros no desfile em Guaçuí é apreendido

Na manhã desta terça-feira (12), a Polícia Civil de Guaçuí apreendeu o terceiro envolvido no ataque a tiros, que resultou em um adolescente de 14 anos baleado, durante o desfile cívico no dia 7 de setembro, no município. Os outros dois envolvidos foram apreendidos no mesmo dia do crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, esse terceiro envolvido, um adolescente de 17 anos, foi identificado durante as investigações. Ele foi detido no bairro Vale do Sol.

A Polícia Civil apurou que ele foi o responsável por fugir com a arma utilizada no ataque. A arma não foi localizada na ação. Ele alegou aos policiais que teria passado para outra pessoa.

Ainda, segundo a Polícia Civil, o ataque teria sido motivado por uma rixa entre os adolescentes.

Ataque a tiros no desfile cívico

O adolescente de 14 anos foi baleado após o ataque a tiros durante o desfile cívico do dia 7 de setembro. O fato provocou pânico nas pessoas que assistiam ao desfile, bem como quem participava da apresentação.

Após o crime, a Polícia Militar conseguiu localizar dois suspeitos, sendo os dois adolescentes de 16 e 15 anos. Eles confessaram o crime.