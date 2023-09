Termo de Cooperação Técnica do projeto ‘Homem que é Homem’ é renovado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Seção de Projetos Educacionais e Prevenção e Estudo da Violência, da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-Deam), realizou a renovação do Termo de Cooperação Técnica para a execução do Projeto “Homem que é Homem” no município de Cachoeiro de Itapemirim. A solenidade de assinatura aconteceu na última quinta-feira (21), no auditório da sede do Ministério Público da cidade.

Na cerimônia, a titular da DIV-Deam, delegada Cláudia Dematté, e a técnica de referência do projeto “Homem que é Homem”, Ana Paula Milani Patrocínio, apresentaram e detalharam o termo de renovação.

Também prestigiaram o evento, representando o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o superintendente de Polícia da Região Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho; o titular da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rômulo de Carvalho Neto; o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor da Silva Coelho, e demais autoridades.

A renovação do Termo de Cooperação Técnica demonstrou a integração entre todos os órgãos do município que estão somando esforços para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher na região.

“Uma das grandes relevâncias do projeto é o diálogo com homens autores de violência doméstica no que se refere às questões que envolvem relacionamentos baseados na violência, uma vez que comportamentos machistas, sexistas e misóginos ainda integram as concepções de masculinidade, e precisamos trabalhar a desconstrução desses valores. O projeto é um diferencial da PCES, pois não trabalha somente com a repressão, mas também com a prevenção”, afirmou a delegada Claudia Dematté.

A PCES está envidando todos os esforços para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Estado do Espírito Santo, seja por meio da repressão, com atuação diária das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e do Plantão Especializado em Atendimento à Mulher (PEM), com investigações diárias, prisões em flagrante, e realização das Operações Marias, além da participação nas operações que ocorrem em âmbito nacional, bem como por meio da prevenção.

Dessa forma, o trabalho continuará sendo realizado para que o Projeto “Homem que é Homem” seja expandido para todos os municípios do Estado.